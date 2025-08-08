نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور جديد لأزمة تير شتيجن وبرشلونة بسبب التقرير الطبي وخطة القيد في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توتر جديد في العلاقة بين الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن وناديه برشلونة، على خلفية خلاف يتعلق بالوضع الطبي للاعب وخطة النادي في سوق الانتقالات.

تطور جديد لأزمة تير شتيجن وبرشلونة

ووفقًا لما نشرته صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن تير شتيجن رفض الخضوع للكشف الطبي في منزله من قبل الطاقم الطبي للنادي، مفضّلًا الاكتفاء بتنفيذ برنامج التعافي داخل مرافق المدينة الرياضية، مع الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة للتدريبات العلاجية، دون أي تدخل خارجي من أطباء النادي.

التقارير أكدت أيضًا أن الاجتماع الذي كان من المنتظر أن يجمع بين الحارس ووكيل أعماله والإدارة الرياضية لبرشلونة، بهدف إيجاد حل لأزمة قيده في سجلات الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لم يُعقد حتى الآن.

الأمر لا يتوقف عند ذلك، إذ تشير المصادر إلى أن تير شتيجن لا يُبدي حماسًا لإجراء المزيد من اللقاءات مع مسؤولي النادي في هذه المرحلة، ما يعمّق الخلاف.

المشكلة الأساسية تتمثل في رفض الحارس توقيع التقرير الطبي الذي أعده برشلونة لتقديمه إلى رابطة الليجا، والذي ينص على أن فترة غيابه ستتجاوز أربعة أشهر.

هذا التقرير، إذا تم اعتماده، يمنح برشلونة الحق في شطب اللاعب مؤقتًا من القائمة واستغلال 80% من راتبه في تسجيل صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات.

لكن تير شتيجن، مستندًا إلى رأي الطاقم الطبي الذي أجرى له الجراحة، يؤكد أن فترة التعافي ستكون أقصر بكثير من التقديرات التي يطرحها النادي، الأمر الذي يُفشل خطة برشلونة لتعزيز صفوفه.