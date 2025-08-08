نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتتح اليوم الجمعة مباريات الجولة الأولى من الدوري البرتغالي الممتاز بمباراة وحيدة في اليوم الأول من المنافسة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

ويعد الدوري البرتغالي من الدوريات القوية والذي يشهد منافسة عدة أندية على اللقب والتواجد في البطولات القارية أبرزها كأس العالم والذي شهد مشاركة بنفيكا.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي؛-

وتنطلق مباراة أتليتكو كاسا بيا أمام سبورتينغ لشبونة في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري للمسابقة.