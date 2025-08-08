نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يُشعل الميركاتو.. جاهز لخطف ويسا من أنياب نيوكاسل وتوتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي النصر السعودي لتقديم عرض رسمي يلبي مطالب برينتفورد من أجل التعاقد مع المهاجم الكونغولي يواين ويسا، البالغ من العمر 28 عامًا، حسب ما كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية.

النصر السعودي يُشعل الميركاتو.. جاهز لخطف ويسا من أنياب نيوكاسل وتوتنهام

ويُعد ويسا هدفًا مشتركًا لعدد من الأندية الأوروبية، على رأسها نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير، لكن النصر يبدو الأكثر جدية حاليًا، بعدما أبدى استعداده لتلبية السعر المطلوب من النادي الإنجليزي.

يُذكر أن ويسا قدّم مستويات مميزة مع برينتفورد في البريميرليغ، ما جعله محط أنظار عدة أندية، إلا أن إغراءات المشروع السعودي ومغريات اللعب بجوار نجوم كبار قد تدفع اللاعب لاتخاذ خطوة مفاجئة نحو الدوري السعودي.

الصفقة إن تمت، ستكون ضربة جديدة تُحسب لإدارة النصر، التي تسعى لتدعيم صفوف الفريق بكل قوة قبل انطلاق الموسم الجديد.