نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الجمهور المصري لعودة منافسات البطولة من جديد والتي تنطلق اليوم بثلاث مواجهات مثيرة وقوية في الافتتاح. مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة ويترقب المتابعون النسخة السابعة والستين من البطولة والتي تشهد مشاركة 21 فريقا للمرة الأولى بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضي.' ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات الدوري المصري وقنواته الناقلة:- وادي دجلة- بيراميدز: 6 مساء سيراميكا كليوبترا- الزمالك: 9 مساءً المصري البورسعيدي- الاتحاد السكندرى 9 مساءً وتنقل مباريات البطولة على مجموعة قنوات أون تايم سبورتس.