نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع أمام وادي دجلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي بيراميدز نظيره فريق وادي دجلة، اليوم الجمعة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام وادي دجلة

ويحتضن استاد السلام الدولي المواجهة الافتتاحية، التي تنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات كبيرة من الفريقين لتحقيق انطلاقة إيجابية تعزز من طموحاتهما في الموسم الجديد.

وتذاع مباراة بيراميدز أمام نظيره وادي دجلة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ نادي بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق – أسامة جلال – علي جبر – كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي – بلاتي توريه – أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: مصطفى فتحي – فيستون ماييلي – إيفرتون دا سيلفا.