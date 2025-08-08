نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومو يرفض عرض توتنهام لضم نيكو باز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن نادي كومو الإيطالي رفض عرضًا رسميًا من توتنهام هوتسبير بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع النجم الأرجنتيني الشاب نيكو باز، صانع ألعاب الفريق البالغ من العمر 20 عامًا.

ويُصر النادي الإيطالي على عدم التفريط في اللاعب إلا مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، في ظل قناعة الإدارة بإمكاناته الكبيرة وتطوره السريع، إضافة إلى الاهتمام المتزايد به من أندية أوروبية كبرى.

ويُعد نيكو باز من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأرجنتينية، وقد جذب الأنظار مؤخرًا بأدائه اللافت مع كومو، ما دفع عددًا من الأندية، أبرزها توتنهام، للتحرك من أجل التعاقد معه.