نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يطارد راسموس هويلوند.. اهتمام رسمي ومقترح إعارة من أجل ضم مهاجم يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي ميلان أبدى اهتمامًا رسميًا بالتعاقد مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميلان يطارد راسموس هويلوند.. اهتمام رسمي ومقترح إعارة من أجل ضم مهاجم يونايتد

وبحسب التقرير، فإن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا متاح للرحيل مقابل ما يقرب من 30 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة ميلان تفضل في الوقت الحالي الدخول في مفاوضات لمحاولة ضمه على سبيل الإعارة.

هويلوند كان قد انتقل إلى مانشستر يونايتد قادمًا من أتالانتا الصيف الماضي، لكنه لم يظهر بالمستوى المتوقع حتى الآن، ما فتح الباب أمام أندية إيطالية وأوروبية لمحاولة استعادته إلى الدوري الإيطالي، حيث تألق من قبل.