ألكسندر إيزاك يغيب عن وديات نيوكاسل وسط غموض مستقبله واهتمام ليفربول

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، لن يشارك في مباريات الفريق الودية أمام إسبانيول وأتلتيكو مدريد هذا الأسبوع، وذلك في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويأتي غياب إيزاك عن التحضيرات الأخيرة للفريق وسط اهتمام متزايد من جانب نادي ليفربول، الذي يسعى لتعزيز خط هجومه، وسط تقارير عن متابعة دقيقة لأداء اللاعب السويدي البالغ من العمر 25 عامًا.