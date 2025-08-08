نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يستفسر عن نيكولاس جاكسون وسط اهتمام من نيوكاسل وتشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" أن نادي بايرن ميونخ قد تقدم باستفسار رسمي بشأن التعاقد مع المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، البالغ من العمر 24 عامًا، والمملوك لنادي تشيلسي الإنجليزي.

ويحظى جاكسون أيضًا باهتمام من جانب نادي نيوكاسل يونايتد، في ظل سعيه لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُقدّر تشيلسي قيمة لاعبه بنحو 48 مليون جنيه إسترليني، ما يجعل الصفقة بحاجة إلى مفاوضات جادة إذا أراد النادي البافاري أو نيوكاسل إتمام التعاقد مع اللاعب.