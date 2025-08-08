نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد جماهير الكرة في مختلف أنحاء العالم لعودة منافسات كرة القدم في شهر أغسطس والذي يفتتح اليوم أولى جولات الدوري المصري، كما تتواصل فعاليات بطولة كأس أمم افريقيا للمحليين والتي تنطلق فيها مباراتين اليوم. مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:- الدوري المصري وادي دجلة- بيراميدز: 6 مساء

سيراميكا كليوبترا- الزمالك: 9 مساءً

المصري البورسعيدي- الاتحاد السكندرى 9 مساءً وتنقل مباريات البطولة على مجموعة قنوات أون تايم سبورتس. كأس الأمم الإفريقية للمحليين: الجزائر × جنوب إفريقيا 5:00م beIN SPORTS 6

غينيا × أوغندا 8:00م beIN SPORTS 6 دوري الدرجة الأولى الإنجليزي: برمنجهام × إيبسويتش تاون 10:00م beIN SPORTS 2