نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل نادي بيراميدز مشواره في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز بمواجهة قوية أمام العائد حديثًا لدوري الأضواء، وادي دجلة، في لقاء منتظر يُقام مساء اليوم الجمعة 8 أغسطس الجاري.

ويحتضن استاد السلام الدولي المواجهة الافتتاحية، التي تنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات كبيرة من الفريقين لتحقيق انطلاقة إيجابية تعزز من طموحاتهما في الموسم الجديد.

ويدخل بيراميدز اللقاء تحت قيادة جهازه الفني الجديد، واضعًا نصب عينيه المنافسة على اللقب بعد موسم سابق شهد تقلبات عدة، في حين يتسلح وادي دجلة بالحماس والعزيمة لتقديم أوراق اعتماده مجددًا بين الكبار، بعد عودته من دوري الدرجة الثانية.

وتذاع مباراة بيراميدز أمام نظيره وادي دجلة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري المصري الممتاز.