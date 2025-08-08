نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم الجدل حول مصير رودريجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال شائعات انتقال النجم البرازيلي رودريجو جوس إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تلاحق نادي ريال مدريد، حيث تزايدت الأحاديث في الآونة الأخيرة عن رغبة أرسنال في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار شراء إلزامي. لكن رد النادي الملكي كان حاسمًا وقاطعًا تجاه هذه الأنباء.

وأكدت مصادر من داخل المدينة الرياضية في "فالديبيباس" أن: " رودريجو لديه شرط جزائي بقيمة مليار يورو"، في إشارة واضحة إلى أن ريال مدريد لا يفكر في التفريط باللاعب، لا إعارة ولا بيع، إلا إذا كان المقابل المالي على مستوى يليق بقيمته السوقية ودوره المحتمل داخل الفريق.

موقف الإدارة واضح

حسب التقارير الإسبانية، فإن مجلس إدارة ريال مدريد غير مقتنع بأي سيناريو قد يُبقي النادي بلا مكاسب مضمونة، لا سيما في ظل حديث أرسنال عن إعارة تتضمن خيار شراء إلزامي في صيف 2026، وهو ما تراه الإدارة صفقة لا تخدم مصالحها على المدى القريب.

وفي حال قرر النادي الموافقة على رحيل رودريغو، فإن الخيار المفضل هو بيعه المباشر خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وليس تأجيل المقابل المالي لمواسم مقبلة.

اللاعب فقد مكانته الأساسية

يُشار إلى أن رودريغو بدأ يفقد وزنه داخل تشكيلة الفريق منذ نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة، حين تم استبداله بين الشوطين بقرار فني من المدرب السابق كارلو أنشيلوتي، ولم يشارك بعدها في أي مباراة في الليغا حتى نهاية الموسم الذي تُوج به الغريم الكتالوني.

هذا التراجع في الاعتماد الفني عليه فتح الباب أمام التكهنات، إلا أن إمكانية بقائه لموسم إضافي لا تزال قائمة، خاصة في حال لم تصله عروض مرضية تضمن له دورًا بطوليًا في نادٍ كبير، وهو ما يبحث عنه اللاعب البرازيلي.

أرسنال يبحث عن صفقات بأقل تكلفة

من جانبه، ضخ نادي أرسنال أكثر من 225 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية حتى الآن، بتعاقدات مع أسماء مثل: مارتن زوبيميندي، فيكتور جيكيريش، نوني مادويكي، كريستيان موسكيرا، كريستيان نورغارد، وكيبا أريزابالاغا. لذلك يُفضل النادي اللندني محاولة التعاقد مع رودريغو على سبيل الإعارة، تفاديًا لمزيد من النفقات التي قد تُعرضه لمشاكل مع لوائح اللعب المالي النظيف في إنجلترا.

العقد مستمر حتى 2028

يُذكر أن رودريغو غوس لا يزال مرتبطًا بعقد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2028، ما يمنح إدارة فلورنتينو بيريز قوة تفاوضية كبيرة في هذا الملف. ومن داخل أسوار "سانتياغو برنابيو"، لا توجد نية للتفريط باللاعب إلا في حال تم دفع قيمة الشرط الجزائي أو ما يقترب منها في مفاوضات رسمية، كجزء من استراتيجية لرفع قيمته السوقية.