فينيسيوس وريال مدريد.. تجميد مؤقت لمفاوضات التجديد وسط ترقب لبداية الموسم

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال مستقبل فينيسيوس جونيور داخل أروقة ريال مدريد غير محسوم، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن تجديد عقده، رغم أن اللاعب يرتبط بالنادي الملكي حتى 30 يونيو 2027. ورغم عدم وجود استعجال رسمي من أي من الطرفين، فإن إدارة فلورنتينو بيريز تسعى لحسم الملف قبل صيف 2026، حيث سيكون الموسم الأخير في عقد النجم البرازيلي، ما يثير مخاوف من الدخول في دوامة من الشائعات أو احتمال الرحيل مجانًا.

وفي هذا السياق، قرر الطرفان—اللاعب والنادي—تجميد المفاوضات مؤقتًا، والاتفاق على عدم تسريب أي معلومات لوسائل الإعلام بشأن شروط التجديد أو قيمة العقد، على أن يتم تقييم الوضع لاحقًا بناءً على أداء اللاعب خلال الموسم الجديد. الهدف الأساسي هو أن يتصدر اسم فينيسيوس العناوين لأدائه داخل الملعب فقط، من خلال الأهداف والتمريرات الحاسمة، وليس عبر الأرقام المالية أو شروط التفاوض.

ويرى المراقبون أن انفراجة هذا الملف مرهونة بتحسن أداء فينيسيوس وعودته إلى مستواه المعروف، الأمر الذي من شأنه أن يفتح باب التفاهم من جديد مع إدارة ريال مدريد. في النهاية، يدرك كلا الطرفين أن الحل يتطلب تنازلات متبادلة، فالنادي يحتاج لتألق اللاعب، وفينيسيوس من جانبه يدرك أن مواصلة تألقه مرهون بالبقاء في أعلى مستوى تنافسي داخل نادٍ بحجم ريال مدريد.

أداء متذبذب أثّر على المفاوضات

تعرض فينيسيوس للعديد من الانتقادات خلال الموسم الماضي، خاصة بعد ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية، حيث انخفض مستواه بشكل ملحوظ مقارنة بالموسم التاريخي 2023-2024، حين كان النجم الأبرز والأكثر حسمًا في أوروبا. هذا التراجع أضعف موقفه التفاوضي في ملف التجديد، وجعل إدارة النادي أكثر حذرًا في التعامل مع مطالبه المالية.

ورغم كل ذلك، لا يزال فينيسيوس يؤمن بقدرته على استعادة مستواه وترك بصمة تاريخية في ريال مدريد. فاللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، لا يشعر بالاكتفاء رغم إنجازاته، ويطمح لمزيد من الألقاب ولترسيخ مكانته بين أساطير النادي الأبيض.