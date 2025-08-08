نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يقترب من ضم "موهبة ديبورتيفو لاكورونيا".. وتحديث شامل في أكاديمية "لا فابريكا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي ريال مدريد العمل على أكثر من جبهة، فبينما يستعد الفريق الأول بكل قوة في فالديبيباس لاستعادة الإيقاع التنافسي، لا تتوقف التحركات داخل مكاتب "كونشا إسبينا"، حيث بدأ فلورنتينو بيريز مؤخرًا في تسريع عملية "الرحيل" لبعض لاعبي الأكاديمية، مما أدرّ على النادي أكثر من 20 مليون يورو حتى الآن. ومع ذلك، لا تغيب عن ذهن الإدارة أهمية تدعيم فرق الفئات السنية.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، أبرزها ما نشرته صحيفة La Voz de Galicia، إلى أن ريال مدريد بات قريبًا جدًا من ضم اللاعب الواعد تياغو مونتيس، هداف فريق ديبورتيفو لاكورونيا لفئة الناشئين (مواليد 2011)، والذي رفض تجديد عقده مع ناديه، مفضلًا الانضمام إلى صفوف "الملكي" بعقد يمتد لثلاث سنوات.

مونتيس، البالغ من العمر 14 عامًا، سجل 20 هدفًا في 25 مباراة خلال الموسم الماضي، وهو يُعد من أبرز المواهب في منطقة غاليسيا، كما أنه أحد اللاعبين الأساسيين في منتخب الإقليم تحت 14 عامًا. اللاعب الذي انضم للديبورتيفو وهو في الثامنة من عمره، سيلتحق بمدرسة ريال مدريد الكروية ليبدأ مشواره في فئة "الكاديت" على مدار موسمين، قبل أن يخطو أولى خطواته في فئة "الشباب".

ورغم أن الصفقة لم تُعلن رسميًا بعد، إلا أن مصادر مقربة من إدارة النادي تؤكد أنها باتت شبه محسومة، في ظل العلاقة الجيدة بين ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا. ومن المنتظر أن يُقدم الريال على دفع مبلغ رمزي للنادي الغاليسي، كنوع من التقدير والاحترام، وهي خطوة اعتادت عليها إدارة فلورنتينو بيريز عند التفاوض مع الأندية المحلية.

تحديث شامل في "لا فابريكا"

التحولات الجارية في الفريق الأول تحت قيادة تشابي ألونسو تمتد لتشمل الفئات السنية أيضًا، حيث شهد فريق "كاستيا" تغييرات كبيرة بعد رحيل المدرب راؤول غونزاليس، ليخلفه ألفارو أربيلوا. وقد غادر الفريق الرديف 14 لاعبًا حتى الآن، مع توقعات بمغادرة آخرين لاحقًا.

وإلى جانب التغييرات في اللاعبين، شملت عملية التحديث الطواقم الفنية أيضًا، إذ تم تغيير تسعة مدربين في فرق الأكاديمية، مع الإبقاء على المدرب خوسيلو سانشيز في ريال مدريد "C". وتسعى الإدارة من خلال هذه الخطوة إلى ضخ دماء جديدة وتطبيق أساليب تدريب حديثة تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي ومناهج علمية متطورة، تواكب المتطلبات المتزايدة لكرة القدم الحديثة.