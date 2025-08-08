الرياضة

عدي الدباغ: انسجمت سريعًا مع الزمالك.. واستقبال اللاعبين جعلني لا أشعر بالغربة

أحمد جودة - القاهرة - أكد عدي الدباغ لاعب الزمالك الجديد على أنه لم يحتاج لوقت كثير من أجل الإنسجام سريعًا مع الفريق ومشاركته في التدريبات بعد انضمامه للزمالك بشكل رسمي.

وقال الدباغ في تصريحات لـ "قناة الزمالك": "لم أشعر بالغرفة مطلقًا في الأيام الأولى لي داخل الزمالك، وسعيد بحسن استقبال اللاعبين لي".

وأوضح: "منذ أول يوم لي في التدريبات، لم أشعر أنني جديد على الفريق، تواصلت مع عمر جابر ودونجا، وآدم كايد كان أول من تحدث معي، ووجدت روحًا رائعة بين كل اللاعبين".

مريم الجابري

