عدي الدباغ: حزنت لاعتزال شيكابالا.. وتمنيت اللعب بجواره في الزمالك

أحمد جودة - القاهرة - أبدى عدي الدباغ لاعب الزمالك الجديد حزنه من قرار محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم القلعة البيضاء السابق بإعتزال الساحرة المستديرة.

وأكد الدباغ في تصريحات لـ "قناة الزمالك" أنه كان يتمنى اللعب بجوار شيكابالا قبل اعتزاله، ويتطلع لرؤيته في الفترة المقبلة من أجل مصافحته.

وقال: "شيكابالا أحد أساطير الكرة المصرية، وكنت أتابعه منذ سنوات، حزنت لخبر اعتزاله، لأنه قائد رائع".





