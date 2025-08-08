نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدي الدباغ: جاهز للمشاركة مع الزمالك.. وأتطلع لتسجيل أول أهدافي أمام سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عدي الدباغ لاعب الزمالك الجديد على جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة مع الفريق في مباريات الموسم الجديد.

عدي الدباغ: جاهز للمشاركة مع الزمالك.. وأتطلع لتسجيل أول أهدافي أمام سيراميكا

وأوضح الدباغ في تصريحاته لـ "قناة الزمالك" أنه جاهز من الناحية البدنية والفنية، ويبقى القرار الأخير متروك للجهاز الفني.

وقال المهاجم الفلسطيني: "أنتظر فقط قرار الجهاز الفني للدفع بي في المباريات".

وأتم: " "أتطلع لتسجيل أول أهدافي مع الزمالك في مباراة سيراميكا، لكن الأهم هو أن نبدأ الموسم بانتصار".