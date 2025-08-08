الرياضة

عدي الدباغ: حامد حمدان شجعني على الانضمام للزمالك.. وأتمنى أن يكون زميلي قريبًا في الفريق

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الزمالك الجديد، عن دور مواطنه حامد حمدان لاعب وسط نادي بتروجيت في انضمامه للقلعة البيضاء.

وقال الدباغ في تصريحات لـ "قناة الزمالك" أن حامد حمدان دعمه كثيرًا قبل التوقيع للزمالك، موضحًا: "حامد حمدان تحدث معي وشجعني على اتخاذ القرار".

وأضاف: "أتمنى أن ينضم هو الآخر للفريق، لأنه لاعب يملك قدرات هجومية كبيرة وسيمثل إضافة قوية".

وقال الدباغ إن تمثيل منتخب فلسطين هو شرف كبير، وأوضح: "أنا الهداف التاريخي للمنتخب، وهذا اللقب يجعلني أكثر حرصًا على التطور".

واختتم الدباغ تصريحاته قائلًا: "أحلم بقيادة فلسطين للتأهل لكأس العالم، وأتمنى أن أكون خير سفير لبلدي من خلال الزمالك".

