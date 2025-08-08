نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الشاذلي» الهداف «حسام» الأكثر تتويجا «ياو» الأسرع.. تعرف على أبرز 10 معلومات قبل إنطلاق الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث يلتقي فريق وادي دجلة أمام بيراميدز، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من البطولة.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز 10 معلومات عن بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عبر تاريخه، والتي جاءت على النحو التالي:

1- يعتبر الراحل حسن الشاذلي هو الهداف التاريخي لبطولة الدوري المصري الممتاز على مدار 67 نسخة، بواقع تسجيله 173 هدفا، رفقة فريق الترسانة.

2- يعد حسام حسن ثاني الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 168 هدفا، كما يعتبر حسام حسن أكثر اللاعبين حصولا على بطولة الدوري المصري الممتاز بواقع 14 بطولة، منهم 11 مع فريق الأهلي، وثلاثة ألقاب مع الزمالك.

3- الأهلي والزمالك لم يعرفوا طريق الهبوط إلى القسم الثاني، منذ المشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

4- أكثر الفرق هبوطا من الدوري الممتاز إلى القسم الثاني فريق المنصورة، بواقع هبوطه 8 مرات.

5- يأتي اللاعب الغاني ياو أنور لاعب فريق البنك الأهلي، على رأس قائمة أسرع هدف في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سجل الهدف في شباك المقاولون العرب بعد مرور 10 ثواني من بداية المباراة.

6- جاء الحارس محمد عبد المنصف على رأس قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بواقع 458 مباراة.

7- سجل محمد أمين لاعب فريق "فاروق" الزمالك حاليا، أول هدف في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك في مرمى فريق المصري البورسعيدي، وتحديدا في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر عام 1948.

8- أكبر فوزًا في تاريخ مواجهات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم كان من نصيب فريق المصري البورسعيدي على حساب بني سويف، وذلك بنتيجة 0-11، موسم 1963-1964.

9- أكثر الفرق استقبالا للأهداف في موسم واحد، فريق الاسيوطي "بيراميدز حاليا"، وذلك عندما استقبلت شباكهم 88 هدفا، موسم 2014-2015.



10- حقق فريق الأهلي رقما قياسيا في بطولة الدوري بوصوله إلى 89 نقطة، وذلك في موسم 2019-2020.