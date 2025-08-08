نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم حسام وإبراهيم.. أشهر 10 أخوات في كرة القدم المصرية عبر التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق الموسم الرياضي الجديد من كرة القدم المصرية، في السادسة من مساء اليوم الجمعة، حين يفتتح فريق وادي دجلة بطولة الدوري المصري الممتاز أمام نظيره بيراميدز.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز 10 أخوات بزغ نجمهم في الكرة المصرية، على مدار تاريخ اللعبة في مصر.

ثنائية آل سليم

تعتبر ثنائية الشقيقان صالح وطارق سليم، هي الأولى، أو الأشهر في خمسينيات القرن الماضي داخل كرة القدم المصرية.

شغل صالح سليم مركز المهاجم في القلعة الحمراء، ونجح في تحقيق أرقام قياسية، لعل أبرزها، الحصول على بطولة الدوري المصري الممتاز لمدة 9 مرات متتالية، مناصفة مع "توتو".

أبرزهم حسام وإبراهيم

يعد الثنائي التوأم حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن هما الأشهر، في كرة القدم المصرية، حيث ارتدوا قميص القطبين الأهلي والزمالك، كما مثلوا المنتخب المصري، حتى استقر بهما الحال في القيادة الفنية للمنتخب المصري حاليا.

ثلاثي «عيد».. إبراهيم وإسماعيل وسيد

كان يلقب إبراهيم يوسف بالغزال، نظرا لمهارته وراشقته في خط دفاع فريق الزمالك، ثم جاء من بعده شقيقه الأصغر إسماعيل يوسف، ليستكمل المسيرة ولكن في منطقة وسط الملعب للقلعة البيضاء.

وفي سياق متصل، نجح سيد عيد شقيق الثنائي إبراهيم وإسماعيل، في إثبات ذاته مع شواكيش الكرة المصرية فريق الترسانة.

ثالوث عائلة «توفيق»

بدأت عائلة توفيق من خط وسط طلائع الجيش والمنتخب المصري، حيث الشقيق الأكبر عبد العزيز توفيق، للثنائي أحمد توفيق لاعب الزمالك السابق وبيراميدز حاليا، واللاعب أكرم توفيق لاعب الأهلي السابق.

وشهدت كرة القدم المصرية العديد من الأشقاء داخل المستطيل الأخضر، سواء في نفس الفريق أو في أندية مختلفة، وعلى سبيل المثال:

صالح جمعة - عبد الله جمعة

محمود علاء - أحمد علاء

خالد عيد - صابر عيد

محمد بسام - عمر بسام

محمد السياجي - طارق السياجي

آمين دراويش - حسن دراويش.