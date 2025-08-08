نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهل القمة أجانب في حضرة الشباب.. هل يبتسم الدوري للعنصر المحلي بعد سنوات من الغياب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ 21 فريقا من الأندية المصرية، مشوار بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في النسخة 67، عند السادسة من مساء اليوم الجمعة، حين يستضيف فريق وادي دجلة نظيره بيراميدز في ضربة بداية الدوري المصري.

أهل القمة أجانب في حضرة الشباب

ويتصدر الأهلي والزمالك وفريق بيراميدز بالإضافة إلى الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، قائمة الأندية المصرية التي تعتمد على الخواجة في بداية المشوار من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويأتي جدول مدربي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل 2025-2026، على النحو التالي:

الأهلي - الإسباني خوسيه ريبيرو

الزمالك - البلجيكي يانيك فيريرا

بيراميدز - الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش

المصري البورسعيدي - التونسي نبيل الكوكي

الإسماعيلي - الجزائري ميلود حمدي

الاتحاد السكندري - أحمد سامي

غزل المحلة - علاء عبد العال

سموحة - أحمد عبد العزيز

سيراميكا كليوباترا - علي ماهر

البنك الأهلي - طارق مصطفى

إنبي - حمزة الجمل

فاركو ـ أحمد خطاب

بتروجيت - سيد عيد

طلائع الجيش - هيثم شعبان

حرس الحدود - عبد الحميد بسيوني

المقاولون العرب - محمد مكي

مودرن سبورت - مجدي عبد العاطي

زد - محمد شوقي

الجونة - أحمد مصطفى "بيبو"

وادي دجلة - محمد الشيخ

كهرباء الإسماعيلية - رضا شحاتة

ويعتبر محمد الشيخ المدير الفني للوافد الجديد على بطولة الدوري المصري الممتاز فريق وادي دجلة، هو أصغر المدربين، حيث يبلغ من العمر 31 عاما.

هل يبتسم الدوري للعنصر المحلي بعد سنوات من الغياب؟

ابتسم الدوري المصري الممتاز في النسخة الماضية للعنصر الشبابي والمحلي، حيث نجح المدرب العام الحالي لفريق الأهلي عماد النحاس، في الظفر ببطولة الدوري عندما كان المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء قبل التعاقد مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

وكان آخر المدربين المحللين تتويجا ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، المدير الفني السابق للأهلي حسام البدري، وذلك في موسم 2017-2018.