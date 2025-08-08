نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري بالجولة الأولي من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري بالدوري

وتقام هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد السويس الجديد.

ويدير هذا اللقاء طاقم التحكيم المكون من أمين عمر حكم الساحة، سمير جمال مساعد الأول، أحمد زيدان مساعد ثاني، جلال أحمد حكم رابع، وائل فرحان حكم تقنية الفيديو، محمد ناصر مساعد حكم تقنية الفيديو.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

