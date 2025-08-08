نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يواصل الضغط لضم ثياو رغم تمسك ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مساعيه الجادة للتعاقد مع المدافع الألماني مالك ثياو، لاعب ميلان، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اهتمام مماثل من يوفنتوس الإيطالي.

ورغم رفض ثياو في وقت سابق عرضًا مغريًا من نادي كومو الإيطالي، بقيمة 4 ملايين يورو كراتب سنوي صافٍ، إلا أن مستقبله لا يزال محل شك داخل جدران ميلان.

عرض رسمي من نيوكاسل

وبحسب تقارير إعلامية، أرسل نيوكاسل عرضًا رسميًا إلى إدارة الروسونيري، بلغت قيمته 30 مليون يورو دون حوافز إضافية. ورغم أهمية العرض من الناحية المالية، إلا أن إدارة ميلان رفضته، نظرًا لتقدير المدرب ماسيميليانو أليجري لقدرات المدافع الألماني.

مفاوضات مستمرة

ووفقًا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن نيوكاسل لم يتراجع، وأجرى بالفعل اتصالات مباشرة جديدة مع إدارة ميلان تمهيدًا لتقديم عرض مُحسّن. ويبدو أن النادي الإنجليزي مستعد لرفع قيمة الصفقة في محاولة لإقناع إدارة "الديّافولو" بالتخلي عن اللاعب.

في المقابل، لا يُمانع ميلان فكرة البيع، لكن فقط إذا وصل عرض لا يمكن رفضه. وبالتالي، يُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة في هذا الملف، وسط إصرار إنجليزي وتمسك إيطالي مشروط.