أستون فيلا الإنجليزي يجدد عقد مدافعه لوكاس ديني حتى 2028

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، عن تجديد عقد مدافعه الفرنسي لوكاس ديني.

ذكر أستون فيلا، عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، أن المدافع وقع على عقد جديد يبقيه مع الفريق حتى عام 2028.

كان ديني انضم إلى أستون فيلا في يناير2022 قادمُا من "إيفرتون" ليشارك في أكثر من 100 مباراة مع الفريق.

كان اللاعب الدولي الفرنسي قد بدأ مسيرته مع ليل قبل أن ينضم إلى برشلونة الإسباني وروما الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.