هيمنة "باريسية" على قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025

أعلنت مجلة فرانس فوتبول اليوم الخميس قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأحسن لاعب هذا العام والتي ضمت تسعة من لاعبي باريس سان جيرمان الذي حقق ثلاثية من الألقاب.

وضمت القائمة 30 لاعبًا مرشحًا للجائزة، من بينهم عثمان ديمبلي وجيانلويجي دوناروما وديزيريه دوي وأشرف حكيمي وخفيتشا كفاراتسخيليا ونونو مينديز وجواو نيفيز وفابيان رويز وفيتينيا.

وسجل ديمبلي 35 هدفًا ولعب 16 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات ليقود سان جيرمان للفوز بالدوري والكأس الفرنسيين ودوري أبطال أوروبا كما أنه وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية حيث خسر أمام تشيلسي.

وضمت القائمة أيضًا رافينيا لاعب برشلونة (34 هدفًا و25 تمريرة حاسمة)، ومحمد صلاح لاعب ليفربول (34 هدفًا و23 تمريرة حاسمة)، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي (34 هدفًا وخمس تمريرات حاسمة).

ومن بين المرشحين سكوت ماكتوميناي، أفضل لاعب في الدوري الإيطالي بعد أن قاد نابولي للقب، كأول اسكتلندي منذ 38 عامًا يدخل القائمة المختصرة.

وينافس أيضًا على الجائزة لامين يامال لاعب برشلونة (18 هدفا و25 تمريرة حاسمة) كما ترشح لجائزة كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عاما، والتي فاز بها العام الماضي.

وفي فئة أفضل لاعبة، تتنافس خمس لاعبات من إنجلترا بعد فوزهن ببطولة أوروبا، وهن حارسة المرمى هانا هامبتون، ولوسي برونز، وأليسيا روسو وكلوي كيلي وليا وليامسون.

وضمت القائمة أيضًا مارتا، التي عادت من الاعتزال لقيادة البرازيل للفوز بلقب كوبا أمريكا في سن التاسعة والثلاثين.

وترشح لجائزة أفضل مدرب للرجال لويس إنريكي مدرب سان جيرمان وإنزو ماريسكا، الذي قاد تشيلسي للفوز بكأس العالم للأندية، وأرنه سلوت مدرب ليفربول، الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع النادي.

وفي فئة أفضل مدرب للسيدات تتنافس سونيا بومباستور، التي قادت تشيلسي للفوز بالثلاثية المحلية، ورينيه سليخرس التي قادت آرسنال للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية وسارينا فيخمان التي قادت منتخب إنجلترا للفوز ببطولة أوروبا.