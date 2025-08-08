نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يواصل مقاطعته لحفل الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ذكر تقرير إخباري، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني يعتزم مواصلة مقاطعته لحفل جوائز الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة سنويا لأفضل اللاعبين في العام.

ويقام حفل عام 2025 يوم 22 سبتمبر المقبل في مسرح "دو شاتلييه" في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت صحيفة "إل ديسماركي" الإسبانية أن ريال مدريد لا يتمتع بعلاقة جيدة مع اللجنة المانحة للجائزة، وذلك بعد الكشف القائمة المختصرة للمرشحين في كافة فئات الجائزة والتي تضمنت وجود لاعبين ولاعبات من ريال مدريد.

وأضافت أنه من الطبيعي أن تقوم الأندية التي يمثلها لاعبين في تلك القائمة بنشر ترشح اللاعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفاء باللاعبين والمدربين، لكن ريال مدريد التزم الصمت حيال الأمر.

وبعد إعلان كافة المرشحين، لم يصدر أي تعليق على الأمر وذكرت "إل ديسماركي" أنه يبدو أن ريال مدريد لم ينسى بعد ما حدث في العام الماضي.

وبدا أن البرازيلي فينسيوس جونيور، نجم الفريق، في طريقه للفوز بجائزة العام الماضي، لكن الأمر انتهى بعدم حضوره للحفل، فيما حصل رودري هيرنانديز، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، على الجائزة ولم يتواجد أي ممثل من النادي الإسباني في الحفل.

وكان ريال مدريد قد فاز ببعض الجوائز في نسخة العام الماضي، مثل فوز الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق للفريق، بجائزة أفضل مدرب، لكنه لم يتواجد في الحفل ولم يتسلم الجائزة.