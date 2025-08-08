نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تير شتيجن: مشاكل برشلونة الإدارية لا تخصني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
رفض الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن الانصياع لضغوط نادي برشلونة بشأن توقيع تقرير طبي يسمح بإبعاده مؤقتًا عن قائمة الفريق لتسجيل لاعبين جدد.
تير شتيجن: مشاكل برشلونة الإدارية لا تخصني
ورغم اجتماعه بالمدرب هانز فليك والمدير الرياضي ديكو، أكدت صحيفة "سبورت" أن التفاهم لا يزال بعيدًا جدًا بين الطرفين. الحارس يعتبر أن قضية تسجيل اللاعبين لا تخصه، ويتمسك بتشخيص أطبائه بأن غيابه لن يتجاوز 3 أشهر.
كما أوضحت "ماركا" أن تير شتيجن لا يخشى فقدان شارة القيادة أو الإجراءات التأديبية المحتملة، ويتمسك بالبقاء في برشلونة من دون تقديم تنازلات.