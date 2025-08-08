نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تير شتيجن: مشاكل برشلونة الإدارية لا تخصني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفض الحارس الألماني ​مارك أندريه تير شتيجن​ الانصياع لضغوط نادي ​برشلونة​ بشأن توقيع تقرير طبي يسمح بإبعاده مؤقتًا عن قائمة الفريق لتسجيل لاعبين جدد.

تير شتيجن: مشاكل برشلونة الإدارية لا تخصني

ورغم اجتماعه بالمدرب هانز فليك والمدير الرياضي ​ديكو​، أكدت صحيفة "سبورت" أن التفاهم لا يزال بعيدًا جدًا بين الطرفين. الحارس يعتبر أن قضية تسجيل اللاعبين لا تخصه، ويتمسك بتشخيص أطبائه بأن غيابه لن يتجاوز 3 أشهر.

كما أوضحت "ماركا" أن تير شتيجن لا يخشى فقدان شارة القيادة أو الإجراءات التأديبية المحتملة، ويتمسك بالبقاء في برشلونة من دون تقديم تنازلات.