الألمانية لورا سيجموند تودع بطولة سينسيناتي للتنس من الدور الأول

ودعت الألمانية لورا سيجموند منافسات فردي السيدات ببطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس من الدور الأول، وذلك عقب خسارتها أمام الروسية أنستازيا بوتابوفا بمجموعتين دون رد.

وتغلبت بوتابوفا على منافستها بواقع 6/4 و6/4 لتتأهل للدور الثاني، فيما ودعت سيجموند، التي تأهلت لدور الثمانية في بطولتي ويمبلدون وفرنسا المفتوحة في 2020 و2025 على الترتيب، البطولة من الدور الأول.

وصعدت الأسترالية مايا جوينت إلى الدور الثاني، وذلك بعد فوزها على البلجيكية جريت مينين.

وتغلبت جوينت على منافستها بمجموعتين دون رد بواقع 6/2 و6/3.

من جانبها تأهلت الرومانية سورانا كريستيا إلى الدور الثاني، بعد فوزها على الكرواتية دونا فيكتش بمجموعتين مقابل واحدة.

وفازت كريستيا 6/1 في المجموعة الأولى، لكن اللاعبة الكرواتية أنهت المجموعة الثانية لصالحها بنتيجة 6/4، قبل أن تنجح اللاعبة الرومانية في الفوز بالمجموعة الثالثة 6/3 لتحسم المباراة لصالحها وتبلغ الدور الثاني.