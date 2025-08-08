نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة تحقق في اختفاء معدات باهظة الثمن لتشيلسي في المقال التالي

يعيش نادي ​تشيلسي​ حالة من القلق بعد اكتشاف اختفاء معدات تصوير وتحليل أداء متطورة، تُقدّر قيمتها بـ30 ألف جنيه إسترليني، من مجمعه التدريبي في ​كوبهام​.

أفادت صحيفة "ذا صن" بأن الحادث وقع خلال عطلة الصيف، في غياب عدد من الموظفين، مما زاد الشكوك حول إمكانية حدوث سرقة متعمدة. المعدات تُعد حيوية لتحليل الأداء وخطط التحضير التكتيكي، ويخشى النادي أن يكون فقدانها مؤثرًا على الاستعدادات للموسم الجديد.

فتحت الشرطة تحقيقًا رسميًا لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بسرقة أم سوء تنظيم داخلي. وتبقى هناك فرضية بأنها مخزّنة بشكل خطأ وقد يتم العثور عليها لاحقًا، لكن القيمة العالية للأجهزة تجعل القضية محل متابعة دقيقة من الإدارة والأمن.