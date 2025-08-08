نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سون هيونج مين: لوس أنجلوس لم يكن خياري الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد النجم الكوري الجنوبي ​سون هيونج مين​ أن نادي ​لوس أنجلوس إف سي​ الأمريكي لم يكن خياره الأول بعد نهاية رحلته الطويلة مع ​توتنهام​، إلا أن إصرار النادي الأمريكي غير قراره، ليُتم انتقاله في صفقة قياسية بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني.

سون هيونج مين: لوس أنجلوس لم يكن خياري الأول

وخلال مؤتمر تقديمه، أوضح سون: "لم يكن هذا خياري الأول، لكن مدير النادي اتصل بي أولًا بعد نهاية الموسم وأقنعني بالمشروع، أنا هنا الآن من أجل الفوز وسأقدم ​كرة قدم​ ممتعة".

وكشف سون، الذي أنهى مسيرته في توتنهام بعد 10 أعوام سجل خلالها 173 هدفًا في 454 مباراة: "كان قرار الرحيل صعبًا، شعرت بفراغ كبير، لكني كنت بحاجة إلى تحدٍ جديد، ورغم عمري، ما زلت بكامل لياقتي وجودتي".

سون الذي وقّع عقدًا مبدئيًا لمدة عامين، أكد عزمه ترك بصمة قوية في الدوري الأميركي، متعهدًا للجماهير بتقديم أفضل ما لديه.