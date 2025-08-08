نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: أرجح كفة سيراميكا كليوباترا في الفوز على الزمالك في المقال التالي

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في افتتاح مباريات الفارس الأبيض في مسابقة الدوري المصري الممتاز،

ياسر ريان: أرجح كفة سيراميكا كليوباترا في الفوز على الزمالك

وقال ياسر ريان، خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا ستكون صعبة للغاية على الأبيض".

وأضاف ريان: "جماهير الزمالك تريد رؤية صفقات نادي الزمالك الجديدة وكذلك المدرب الجديد يانيك فيريرا، وبالتالي سيكون هناك ضغط كبير على لاعبي الأبيض في تلك المواجهة".

وشدد: "أرجح كفة نادي سيراميكا كليوباترا في الفوز على الزمالك بافتتاح مباريات الدوري المصري الممتاز".

وتطرق ريان للحديث عن استعدادات بيراميدز للموسم الجديد بالدوري، قائلًا: "بيراميدز سيلعب على حصد لقب الدوري المصري الممتاز"

واختتم: "المباراة ستكون صعبة على وادي دجلة خاصًة أن الفريق لم يبرم صفقات قوية في الصيف، وبيراميدز الأقرب للفوز".

