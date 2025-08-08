نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: لا يوجد لاعب قادر على حجز مكان أساسي في الأهلي.. وبن رمضان يشبه عمرو السولية في المقال التالي

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن استعداد المارد الأحمر لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "من الصعب أن يشارك سيحا بشكل أساسي مع الأهلي ولكن تواجده في الأحمر فرصة كبيرة له، ومصطفى شوبير حارس واعد وجيد ولكن محمد الشناوي سيكون الحارس الأساسي هذا الموسم".

وأضاف: "لا يوجد لاعب قادر على حجز مكانه في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي، ومن وجهة نظري أليو ديانج لاعب ملتزم ويجيد تنفيذ التعليمات التكتيكية داخل الملعب وسيكون أساسيًا بالموسم الجديد".

وأردف: "زيزو لاعب كبير وقيمة كبيرة ولكن عليه أن يثبت هذا داخل الملعب للمشاركة بشكل أساسي مع الأهلي".

وأكمل: "محمد علي بن رمضان صفقة قوية وقدم أداءً مميزًا في مونديال الأندية ويشبه عمرو السولية، والفريق سيستفيد بشكل كبير من بيكهام".

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي صنع اسم وسام أبو علي واللاعب استفاد من النادي".