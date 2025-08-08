نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عادل: محمد صلاح يستحق الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم.. وسعداء بعودة المقاولون العرب للممتاز في المقال التالي

تحدث المهندس محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن ترشيح النجم محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم وكذلك استعدادات "ذئاب الجبل" للموسم الجديد.

وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ستاد المحور": "سعداء بعودة نادي المقاولون العرب للدوري الممتاز من جديد ونتنمى أن لا يتكرر سيناريو الهبوط مجددًا".

وأضاف: "نجحنا في إخراج 22 لاعبًا للمنتخبات الوطنية في جميع الأعمار، ونثق في قطاع الناشئين بالنادي".

وأكد: "نجحنا في التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين في الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم الجديد، وجاهزين للظهور بشكل يليق باسم المقاولون العرب في الدوري الممتاز".

وشدد عادل: "قائمة المقاولون العرب تشهد في الموسم الجديد العديد من لاعبي قطاع الناشئين وننتظر ظهورهم في الممتاز".

وتطرق محمد عادل للحديث عن ترشيح محمد صلاح، لجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام، قائلًا: "محمد صلاح يستحق الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم لهذا العام".

واختتم: "محمد صلاح كان يستحق الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم خلال الموسم الماضي، ولكن غابت العدالة عن الجائزة، وننتظر تتويجه هذا العام لإنه الأفضل".

