بايرن يستعرض أمام توتنهام برباعية

بايرن يستعرض أمام توتنهام برباعيةحقق بايرن ميونخ الألماني فوزا كبيرا على ضيفه توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة يوم الخميس، في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

سجل النجم الإنجليزي هاري كين الهدف الأول لبايرن ميونخ في مرمى فريقه السابق في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله كينغسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 74 سجل لينارت كارل الهدف الثالث للفريق البافاري، ثم اختتم جونا كوسي أساري الرباعية في الدقيقة 80.

وسيخوض بايرن ميونخ مباراة ودية أخيرة أمام جراسهوبرز السويسري يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن ينطلق مشوار الموسم بالنسبة له حينما يواجه شتوتغارت في نهائي كأس السوبر الألماني يوم 16 من الشهر الجاري، ثم يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة لايبزيغ يوم 22 من الشهر ذاته.

على الجانب الآخر، سيواجه توتنهام، حامل لقب الدوري الأوروبي، فريق باريس سان جيرمان الفائز بدوري أبطال أوروبا، في نهائي كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل، ثم يبدأ مشواره في بطولة الدوري بمواجهة بيرنلي يوم 16 من الشهر الجاري.