فياريال يتعاقد مع لاعب وسط أرسنال

فياريال يتعاقد مع لاعب وسط أرسنالأعلن نادي فياريال الإسباني لكرة القدم، اليوم عن تعاقده مع لاعب الوسط الغاني توماس بارتي بعد نهاية عقده مع أرسنال الإنجليزي.

وانتهى عقد بارتي 32 عامًا مع أرسنال بنهاية يونيو الماضي، ليصبح بدون ناد، قبل أن ينجح فياريال في الحصول على توقيعه.

وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن لاعب الوسط صاحب الإمكانات الفنية والبدنية العالية، لديه قدرة كبيرة أيضا على كسب الصراعات الثنائية والتحرك من العمق.

وأضاف أن اللاعب الغاني صاحب الخبرة الكبيرة شارك في أكثر من 50 مباراة مع منتخب بلاده، كما أنه لعب أيضا مع أرسنال وأتلتيكو مدريد وألميريا وريال مايوركا.

وفاز توماس بارتي مع أرسنال بلقب الدرع الخيرية موسم 2024/2023 وغادر أتلتيكو مدريد بعدما فاز معه بلقب الدوري الإسباني موسم 2021/2020، وكأس السوبر الأوروبي 2018 2019/ والدوري الأوروبي 2018/2017.