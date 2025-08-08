فياريال يتعاقد مع لاعب وسط أرسنال
أعلن نادي فياريال الإسباني لكرة القدم، اليوم عن تعاقده مع لاعب الوسط الغاني توماس بارتي بعد نهاية عقده مع أرسنال الإنجليزي.
وانتهى عقد بارتي 32 عامًا مع أرسنال بنهاية يونيو الماضي، ليصبح بدون ناد، قبل أن ينجح فياريال في الحصول على توقيعه.
وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن لاعب الوسط صاحب الإمكانات الفنية والبدنية العالية، لديه قدرة كبيرة أيضا على كسب الصراعات الثنائية والتحرك من العمق.
وأضاف أن اللاعب الغاني صاحب الخبرة الكبيرة شارك في أكثر من 50 مباراة مع منتخب بلاده، كما أنه لعب أيضا مع أرسنال وأتلتيكو مدريد وألميريا وريال مايوركا.
وفاز توماس بارتي مع أرسنال بلقب الدرع الخيرية موسم 2024/2023 وغادر أتلتيكو مدريد بعدما فاز معه بلقب الدوري الإسباني موسم 2021/2020، وكأس السوبر الأوروبي 2018 2019/ والدوري الأوروبي 2018/2017.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فياريال يتعاقد مع لاعب وسط أرسنال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.