عدي الدباغ: شعبية الزمالك في فلسطين ضخمة.. والجماهير سبب انضمامي للأبيض

أحمد جودة - القاهرة - أكد عدي الدباغ لاعب الزمالك الجديد، أن جماهير القلعة البيضاء لعبت دورًا كبيرًا في تحفيزه على اتخاذ قرار الإنضمام للفريق الأبيض.

وقال الدباغ في تصريحات لـ "قناة الزمالك": "تلقيت مئات الرسائل منهم على مدار الأيام الماضية، دعمهم كان واضحًا حتى قبل أن أنضم رسميًا".

وأتم: "شعبية الزمالك في فلسطين ضخمة، وهذه الجماهير تستحق أن تفرح، وسأبذل كل ما لدي من أجلهم".

