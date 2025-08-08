نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدي الدباغ يكشف تفاصيل انضمامه لنادي الزمالك: سأقاتل من أجل البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الزمالك عن انضمامه للقلعة البيضاء بشكل رسمي، موضحًا سر اختياره الإنتقال إلى الفريق الأبيض عن باقي العروض الأخرى.

وأكد الدباغ لـ "قناة الزمالك" أن ارتداء القميص الأبيض يمثل له نقلة كبيرة، مؤكدً: "الزمالك من أكبر الأندية في إفريقيا وتاريخه يجعل المسؤولية مضاعفة"

وأضاف: "سعيد بالانضمام لهذا الكيان العظيم، وأعد الجماهير بأن أقاتل من أجل تحقيق البطولات".

وأردف: "الزمالك كان الأكثر جدية في التفاوض معي، وأول من تواصل معي كان جون إدوارد المدير الرياضي، ومنذ تلك اللحظة شعرت أن هناك مشروعًا حقيقيًا".

وأتم: "المفاوضات لم تستغرق سوى 3 أيام فقط، وتم كل شيء باحترافية شديدة وسرعة كبيرة، وهذا ما ساعدني على اتخاذ القرار سريعًا".

