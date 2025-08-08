ثروت سويلم: اتهموني إني بطبل للزمالك

وتابع ثروت سويلم: "طلعت في التليفزيون بيسالوني حكيت الموقف وقولت المستشار مرتضي منصور عايز بطولة.. اتهموني بالتطبيل للزمالك معرفش ليه".

وقال ثروت سويلم خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية: "الزمالك كان بيلاعب سموحة في نهائي كأس مصر وكنت رئيس اتحاد الكرة وكلمني المهندس فرج عامر رئيس سموحة وطلب حكام أجانب".

أحمد جودة - القاهرة - كشف ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة أنه تعرض للاتهام بالتطبيل للزمالك بعد تصريحه بأن الفريق الأبيض عايز بطولة.

