نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثروت سويلم: اتهموني إني بطبل للزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة أنه تعرض للاتهام بالتطبيل للزمالك بعد تصريحه بأن الفريق الأبيض عايز بطولة.
وقال ثروت سويلم خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية: "الزمالك كان بيلاعب سموحة في نهائي كأس مصر وكنت رئيس اتحاد الكرة وكلمني المهندس فرج عامر رئيس سموحة وطلب حكام أجانب".
ويضيف ثروت سويلم: "مرتضي منصور رفض وقال عايز حكم مصري.. قولت لفرج عامر هنجيب حكام مصريين عشان الزمالك صاحب الماتش زعل شوية وبعدين قالي المهم حكم كويس".
وتابع ثروت سويلم: "طلعت في التليفزيون بيسالوني حكيت الموقف وقولت المستشار مرتضي منصور عايز بطولة.. اتهموني بالتطبيل للزمالك معرفش ليه".