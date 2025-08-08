الرياضة

موهبة الأهلي يجذب أنظار شتوتجارت

0 نشر
0 تبليغ

موهبة الأهلي يجذب أنظار شتوتجارت

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موهبة يجذب أنظار شتوتجارت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن بلال عطية لاعب النادي الأهلي الشاب خاض فترة معايشة في فريق شتوتجارت الألماني.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" ظهر بلال عطية حسب ما علمنا بمستوى مميز في فترة المعايشة ولكنه لن يستطع التوقيع على أي عقود في الوقت الحالي بسبب عدم وصوله لسن ال18 عام".

واختتم:" تحدث مسؤولو النادي الألماني مع اللاعب على إنه ظهر بمستوى مميز وبنسبة كبيرة سيكون معهم في يناير المقبل عندما يُكمل ال18 عام".
 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا