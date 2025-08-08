نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موهبة الأهلي يجذب أنظار شتوتجارت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن بلال عطية لاعب النادي الأهلي الشاب خاض فترة معايشة في فريق شتوتجارت الألماني.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" ظهر بلال عطية حسب ما علمنا بمستوى مميز في فترة المعايشة ولكنه لن يستطع التوقيع على أي عقود في الوقت الحالي بسبب عدم وصوله لسن ال18 عام".

واختتم:" تحدث مسؤولو النادي الألماني مع اللاعب على إنه ظهر بمستوى مميز وبنسبة كبيرة سيكون معهم في يناير المقبل عندما يُكمل ال18 عام".

