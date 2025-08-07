ناشئو اليمن في المجموعة الثانية بتصفيات آسيا

ناشئو اليمن في المجموعة الثانية بتصفيات آسياأوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاماً 2026، التي سحبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات، اليمن، قيرغيزستان المستضيفة، كمبوديا، لاوس، غوام وباكستان.

ويشارك في التصفيات 38 منتخباً تم توزيعها على سبع مجموعات، ثلاث مجموعات تتنافس بنظام الكل مع الكل من دور واحد بحيث يتأهل متصدر كل مجموعة لتنضم إلى 9 منتخبات تأهلت مباشرة للنهائيات الآسيوية.

ويخوض المنتخب الوطني بقيادة المدرب قيس محمد صالح، معسكراً داخلياً في مدينة عدن، استعدادا لبطولة الخليج والتصفيات الآسيوية.