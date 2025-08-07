الرياضة

فيريرا ينوي توظيف شحاتة بمركز جديد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا ينوي توظيف شحاتة بمركز جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، يدرس توظيف محمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن خلال الفترة المقبلة بعد فشل التعاقد مع أحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "يؤمن فيريرا بإمكانيات شحاتة جيدًا وقام بتجربته في هذا المركز خلال التدريبات، وينوى الدفع به في أي وقت في هذا المكان حال تعرض عمر جابر للإصابة أو غيابه لأى ظرف".
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

