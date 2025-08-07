نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا ينوي توظيف شحاتة بمركز جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، يدرس توظيف محمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن خلال الفترة المقبلة بعد فشل التعاقد مع أحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "يؤمن فيريرا بإمكانيات شحاتة جيدًا وقام بتجربته في هذا المركز خلال التدريبات، وينوى الدفع به في أي وقت في هذا المكان حال تعرض عمر جابر للإصابة أو غيابه لأى ظرف".

