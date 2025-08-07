نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يكتسح توتنهام برباعية وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني نظيره فريق توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل وديا بستاد اليانز ارينا ضمن معسكرهم التحضيري استعدادا للموسم الجديد من الدوريات.

ملخص مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني ونظيره توتنهام الإنجليزي برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل هاري كين الهدف الأول لبايرن في الدقيقة 12 صنع اوليز وأهدر هاري كين ضربة جزاء في الدقيقة 16 وانتهى الشوط الأول بينهم 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني ونظيره توتنهام الإنجليزي برتم هادئ نسبيا وسجل كينجسلي كومان الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 61 صنعه له لايمر وعاد لينارت كارل بالهدف الثالث في الدقيقة 75 صنع سانتوس وسجل جونا كوسي اساري الهدف الرابع في الدقيقة 80 صنع وانر وانتهت المباراة 4/0.