نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس: الزمالك يمتلك لاعبين مميزين.. والبداية مهمة أمام سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن البداية مهمة للغاية للفريق الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولي لمنافسات بطولة الدوري.

وقال يونس في تصريحات لقناة نادي الزمالك مع كابتن محمد صبري: " الزمالك يمتلك لاعبين مميزين في كل المراكز، وجماهير القلعة البيضاء هي المحرك الرئيسي للاعبين، وفيريرا يجيد فن قراءة المباريات وأتمنى انسجام اللاعبين بشكل سريع".

وأضاف: " الملعب هو الفيصل في الحكم على مستوى اللاعبين وأتمنى أن تكون البداية قوية للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ويجب أن يظهر جميع اللاعبين قدراتهم الفنية في انطلاقة الدوري".

