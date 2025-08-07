نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود الشيخ يكتب: وادي دجلة وبونجا ونهاد وخالد.. مواقف تاريخيّة لاتنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حب الوطن هو شعور فطري يولد مع الإنسان، وهو انتماء وولاء وإخلاص للتراب الذي نشأ عليه، وتقدير لتاريخه وحاضره ومستقبله. وهو ليس مجرد كلمات تقال، بل أفعال وممارسات تعكس هذا الحب؛ كذلك الأندية الرياضية هو وطن يعيش فيه كل من ينتمي له إذا شعر بالطمأنينة والعدل والمساواة.

وادي دجلة هو أحد هذه الأندية الذي ضرب أروع الأمثال منذ نشأته في العديد من المواقف لجميع العاملين به ولغير المنتمين له.

وادي دجلة أعلن في لفتة رائعه إطلاق أسم حارسه الراحل محمد بونجا علي الملعب الرئيسي لنادي وادي دجلة تخليدا لأسم الحارس الذي أخلص مع ناديه في الموسم الماضي ووفاته المنية وهو علي ذمة وادي دجلة.

مواقف وادي دجلة ومالكه ماجد سامي الإنسانية لاتنتهي والمقربين من ماجد سامي ووادي دجلة يعلمون جيدا أن الإفصاح عن مثل هذه المواقف قد تغضبهم؛ ولكن وأنا أسرد بعضها الان حتي تتعلم الأندية الأخري وحتي تغرس في أبناءها كيفية حب المكان والشعور بالأمان.

وادي دجلة في 2011 تعرضت حافلة الفريق إلي حادث راح صاحبتها عامل الفريق الراحل خالد سيد وكان موقف دجلة مشرف حتي الان لم تتوقف الإدارة عن دعم أسرة الراحل رغم مرور 14 سنة علي وفاته.

في 2014 اجريت حوارا مع الراحل الكابتن نهاد ندا نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وكان يعاني بشدةً من ضيق الحال وقد هجره الجميع، وظروفه الصحية تحتاج إلي مبلغ ضئيل لإجراء جراحة إزالة المياه من عينه حتي يعود له بصره من جديد ولكن لايجد من يساعده من الوسط الرياضي رغم تاريخه كبير ؛ بعد نشر الحوار فوجئت بأحد أفراد الجهاز الفني لوادي دجلة يتواصل معايا من أجل الحصول علي عنوان الكابتن نهاد وعلمت بعد ذلك أن فريق الكره بوادي دجلة تحمل كل مصروفات علاج الراحل ودعمه ماديا بشكل شهري منتظم حتي وفاته.

المهندس ماجد سامي مالك نادي دجلة غرس في كل من حوله حب وادي دجلة بأفعاله التي لايحب أن يفصح عنها ولكن يكفي دعمه لمنظمة fac وهي منظمة رعاية أطفال الشوارع ودعمه لمدارس منشأة القناطر في لفتةً إنسانية تعزز روحه التعاون والمشاركة الإنسانية.

لذلك نجد دائمًا عندما يذكر أسم وادي دجلة اجماع أنه نادي محترم حتي من لم يتعامل مع نادي وادي دجلة تكون أول كلماته وادي دجلة نادي محترم وماجد سامي راجل محترم هذه الكلمات تخرج من القلب لأن مواقف وادي دجلة الإنسانية تجبرك أن تحترمه وتحبه.

لم نقرأ يوما أو نشاهد خبرا أو تصريح لمدرب أو لاعب أو إداري أو عامل يشكو من تأخر مستحقات أو عدم حصوله عليها أو من طريقة معاملة سيئة داخل وادي دجلة فالوطن هو من يسعي الجميع ووادي دجلة أصبح وطن للجميع.