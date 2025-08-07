نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. بيراميدز يكشف قائمته المحلية في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي بيراميدز عن قائمته المحلية للموسم الجديد، بعد غلق باب القيد المحلي أمس، استعدادا لانطلاق الدوري وضربة البداية أمام نادي وادي دجلة.

بالأرقام.. بيراميدز يكشف قائمته المحلية في الموسم الجديد

ونجح بيراميدز خلال الصيف الجاري في استعادة لاعبيه المعارين، محمد رضا بوبو ومحمود عبد الحفيظ زلاكة وعبد الرحمن جودة بالإضافة إلى التعاقد مع الثلاثي، محمود جاد وإيفرتون داسيلفا ومصطفى عبد الرؤوف زيكو.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أحمد الشناوي 1

محمود مرعي 3

أحمد سامي 4

علي جبر 5

أسامة جلال 6

يوسف إبراهيم (أوباما) 7

بلاتي توريه 8

فيستون ماييلي 9

رمضان صبحي 10

مصطفى فتحي 11

أحمد توفيق 12

محمود عبد العاطي (دونجا) 13

مهند لاشين 14

محمد الشيبي 15

محمود عبد الحفيظ (زلاكة) 17

وليد الكرتي 18

مروان حمدي 19

عبد الرحمن مجدي 20

محمد حمدي 21

شريف إكرامي 22

أحمد عاطف قطة 23

طارق علاء 24

محمد الجباس (دودو) 26

محمود جاد 28

كريم حافظ 29

مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) 30

إيفرتون داسيلفا 32

عبد الرحمن جودة 34

محمد رضا (بوبو) 77

زياد هيثم 99

