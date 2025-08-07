نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي بصدد الإعلان عن التعاقد مع مدافع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى النصر السعودي اتفاقه مع الإسباني إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة، على الانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مارتينيز على بعد خطوة من الانتقال إلى النصر

وينتهي عقد إينيجو مارتينيز مع برشلونة بنهاية الموسم القادم وتحديدًا في يونيو 2026، إلا أن المدافع الإسباني قرر فسخ تعاقده مع النادي الكتالوني والانضمام إلى النصر.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية اليوم الخميس، فإن الإسباني مارتينيز أتم اتفاقه مع النادي السعودي على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية.

وأضافت، أن إينيجو مارتينيز سيوقع عقدًا مع النصر حتى يونيو 2026، مع خيار التمديد لموسم إضافي، وذلك ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.

وأكدت، أن المدافع الإسباني المخضرم البالغ من العمر 34 عامًا سيتقاضى راتبًا سنويًا يتراوح بين 8 إلى 9 ملايين يورو.

ومن المنتظر، أن يعلن النصر السعودي عن ضم إينيجو مارتينيز بشكل رسمي خلال الساعات القادمة، بعد أن يخضع اللاعب للكشف الطبي.

وانتقل إينيجو مارتينيز إلى برشلونة الصيف الماضي قادمًا من أتلتيك بيلباو في صفقة انتقال حر.

وقدم المدافع الإسباني موسمًا مميزًا مع النادي الكتالوني خلال العام المنصرم، حيث خاض 46 مباراة مع الفريق بكافة المسابقات، سجل 3 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

