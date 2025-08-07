نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة مجانية.. النصر يتفق مع لاعب برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي النصر إلى اتفاق لضم قلب دفاع برشلونة إنييغو مارتينيز، وفقًا لمصادر الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وأكدت المصادر ذاتها أن المدافع إنييغو سينهي عقده مع برشلونة، وسينضم إلى النصر في صفقة انتقال حر.

وسيوقع المدافع الإسباني عقدًا حتى يونيو (حزيران) 2026 مع خيار التمديد لموسم إضافي حتى يونيو 2027.

ووفقًا لوسائل إعلام كاتالونية فإن نادي برشلونة اتفق مع إنييغو أثناء تجديد عقده أنه إذا وصل للمدافع عرض من نادٍ سعودي فسيرحل مجانًا، وهذا ما سيحصل الآن بعد تحرك النصر تجاه اللاعب.

ولعب مارتينيز (صاحب الـ34 عامًا) 46 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص برشلونة الإسباني، مساهمًا في تحقيق لقب الدوري المحلي.