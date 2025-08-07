نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الحارس محمود جاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتمت إدارة التعاقدات بالنادي بقيادة عمرو بسيوني، إجراءات ضم الحارس محمود جاد قادما من صفوف النادي المصري البورسعيدي، لدعم مركز حراسة المرمى بحارس متميز جديد خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في إطار خطة إدارة بيراميدز والمهندس ممدوح عيد رئيس النادي بدعم الفريق بأفضل العناصر والصفقات استعدادا للموسم الجديد الذي يشهد مشاركة بيراميدز في عدد من البطولات المحلية والقارية بخلاف المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بوصفه بطل قارة إفريقيا.

ويعتبر محمود جاد واحدا من أفضل حراس المرمى في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، وهو من مواليد 11 أكتوبر من عام 1998، حيث يبلغ من العمر 26 عاما.

وبدأ الحارس مشواره في صفوف نادي إنبي قبل أن ينتقل إلى النادي المصري ومنه إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الجارية.

يذكر أن محمود جاد هو ثالث صفقات بيراميدز خلال انتقالات الصيف بعد التعاقد مع الجناح البرازيلي إيفرتون داسيلفا قادما من نادي بانيك أوسترافا التشيكي، ومصطفى زيكو قادما من نادي زد.