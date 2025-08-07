نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ وتوتنهام الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البلجيكي فينسنت كومباني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق توتنهام الإنجليزي بعد قليل وديا بستاد اليانز ارينا ضمن معسكرهم التحضيري استعدادا للموسم الجديد من الدوريات.

التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ وتوتنهام الودية

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: لايمر، اوباميكانو، تاه، ستانيشيتش.

خط الوسط: كيميتش، جوريتسكا، كومان.

خط الهجوم: لويس دياز، اوليز، هاري كين.

تشكيل توتنهام أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو، روميرو، دي فين، سبينس.

خط الوسط: بيتانكور، بالينيا، سار.

خط الهجوم: جونسون، قدوس، ريتشارلسون.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني مع نظيره توتنهام مساء اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة.