نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عمر حكمًا لمباراة المصري والاتحاد السكندري بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الأولى لدوري نايل الممتاز والتي تأتي ضمن افتتاحية الموسم الكروي الجديد.

وجاء تشكيل طاقم التحكيم على النحو التالي:

حكم الساحة: أمين عمر

المساعد الأول: سمير جمال

المساعد الثاني: أحمد زيدان

الحكم الرابع: جلال أحمد

حكم تقنية الفيديو (VAR): وائل فرحان

مساعد حكم تقنية الفيديو (AVAR): محمد ناصر

وتقام هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الغد الجمعة على ملعب ستاد السويس الجديد.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

